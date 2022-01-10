Алан Ширер не включил Криштиану Роналду в сборную лучших игроков сезона в АПЛ

Бывший нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Алан Ширер составил символическую сборную лучших игроков текущего сезона в английской Премьер-лиге. Он огласил состав на видео, опубликованном на официальном сайте АПЛ. Алан не включил в состав форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Символическая сборная сезона АПЛ от Алана Ширера

Вратарь: Аарон Рамсдейл («Арсенал»).

Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Антонио Рюдигер («Челси»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»).

Полузащитники: Конор Галлахер («Кристал Пэлас»), Деклан Райс («Вест Хэм Юнайтед»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»).

Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Фил Фоден («Манчестер Сити»).

Лучшим тренером нынешнего сезона Ширер назвал наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу.

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