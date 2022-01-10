«Спартак» до конца недели назначит Яхья на пост менеджера по развитию молодых игроков

Алжирский менеджер Антар Яхья до конца текущей недели заключит контракт со «Спартаком», сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.



Ранее «Чемпионат» сообщал, что Яхья займёт в «Спартаке» пост менеджера по развитию молодых игроков.



Напомним, Антар Яхья является бывшим футболистом. Он выступал за немецкие и французские клубы, а также защищал цвета национальной команды Алжира. В составе сборной экс-игрок провёл 52 матча и забил семь голов. Яхья завершил карьеру в 2017 году.

Московский «Спартак» в 18 матчах набрал 23 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидирует в соревнованиях санкт-петербургский «Зенит», набравший 38 очков в 18 встречах.