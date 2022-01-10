Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» до конца недели назначит Яхья на пост менеджера по развитию молодых игроков

«Спартак» до конца недели назначит Яхья на пост менеджера по развитию молодых игроков
Комментарии

Алжирский менеджер Антар Яхья до конца текущей недели заключит контракт со «Спартаком», сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Яхья займёт в «Спартаке» пост менеджера по развитию молодых игроков.

Напомним, Антар Яхья является бывшим футболистом. Он выступал за немецкие и французские клубы, а также защищал цвета национальной команды Алжира. В составе сборной экс-игрок провёл 52 матча и забил семь голов. Яхья завершил карьеру в 2017 году.

Московский «Спартак» в 18 матчах набрал 23 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидирует в соревнованиях санкт-петербургский «Зенит», набравший 38 очков в 18 встречах.

Новость по теме
«Спартак» ищет менеджера по развитию молодых игроков. Приоритетный вариант — алжирец Яхья
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022