«Спартак» до конца недели назначит Яхья на пост менеджера по развитию молодых игроков
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Алжирский менеджер Антар Яхья до конца текущей недели заключит контракт со «Спартаком», сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Яхья займёт в «Спартаке» пост менеджера по развитию молодых игроков.
Напомним, Антар Яхья является бывшим футболистом. Он выступал за немецкие и французские клубы, а также защищал цвета национальной команды Алжира. В составе сборной экс-игрок провёл 52 матча и забил семь голов. Яхья завершил карьеру в 2017 году.
Московский «Спартак» в 18 матчах набрал 23 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидирует в соревнованиях санкт-петербургский «Зенит», набравший 38 очков в 18 встречах.
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