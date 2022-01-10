«Вест Хэм» заинтересован в переходе футболиста «ПСЖ»

Защитник французского «ПСЖ» Абду Диалло входит в сферу интересов «Вест Хэма». «Молотобойцы» могут арендовать игрока в зимнее трансферное окно, так как главный тренер команды Дэвид Мойес в поисках дополнительной опции в обороне. Об этом сообщает RMC Sport.



25-летний Диалло стал игроком французского клуба летом 2019 года, перейдя из дортмундской «Боруссии» за € 32 млн. В нынешнем сезоне защитник в 13 матчах во всех турнирах отметился одной голевой передачей. Контракт Диалло заканчивается в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость сенегальского игрока французского происхождения в € 25 млн.

«Вест Хэм» обыграл на выезде «Кристал Пэлас»:

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