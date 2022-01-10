«Вильярреал» готов предложить € 20 млн за полузащитника «ПСЖ» Сарабию

Испанский «Вильярреал» заинтересован в приобретении полузащитника французского «ПСЖ» Пабло Сарабии, в настоящее время выступающего на правах аренды за «Спортинг». За испанского футболиста «жёлтая субмарина» готова заплатить € 20 млн. Об этом сообщает Record.



По сведениям источника, «Вильярреал» запланировал переход 29-летнего футболиста на лето 2022 года. В настоящее время Сарабия находится на правах аренды в португальском «Спортинге», за который в 23 матчах забил семь голов и отдал пять результативных передач. Действующее соглашение испанского футболиста с «ПСЖ» истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сарабии в € 25 млн.

«Вильярреал» — «Атлетико М». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 20 тур:

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