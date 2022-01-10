ЦСКА готов арендовать полузащитника «Лилля» Языджи с правом выкупа

Московский ЦСКА ведёт переговоры о переходе полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи на правах аренды с правом последующего выкупа контракта, сообщает L'Equipe.



По информации источника, переговоры проходят хорошо. Стороны надеются договориться об условиях аренды в этом месяце. Ранее сообщалось, что конкурентами ЦСКА в борьбе за Языджи являются «Ньюкасл Юнайтед» и «Галатасарай».



В нынешнем сезоне Языджи провёл за «Лилль» 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Юсуфа в € 15 млн. До «Лилля» турецкий полузащитник выступал лишь у себя на родине за местный «Трабзонспор».

ЦСКА в 18 матчах набрал 30 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.