ЦСКА готов арендовать полузащитника «Лилля» Языджи с правом выкупа

Московский ЦСКА ведёт переговоры о переходе полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи на правах аренды с правом последующего выкупа контракта, сообщает L'Equipe.
По информации источника, переговоры проходят хорошо. Стороны надеются договориться об условиях аренды в этом месяце. Ранее сообщалось, что конкурентами ЦСКА в борьбе за Языджи являются «Ньюкасл Юнайтед» и «Галатасарай».
В нынешнем сезоне Языджи провёл за «Лилль» 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Юсуфа в € 15 млн. До «Лилля» турецкий полузащитник выступал лишь у себя на родине за местный «Трабзонспор».
ЦСКА в 18 матчах набрал 30 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
- 10 января 2022
-
16:25
-
16:16
-
16:13
-
16:12
-
16:00
-
15:49
-
15:38
-
15:28
-
15:22
-
15:11
-
15:05
-
14:40
-
14:31
-
14:31
-
14:29
-
14:22
-
14:15
-
14:10
-
13:59
-
13:59
-
13:41
-
13:36
-
13:32
-
13:28
-
13:22
-
13:20
-
12:58
-
12:54
-
12:49
-
12:43
-
12:42
-
12:20
-
12:20
-
12:10
-
11:48