Рангник оценил Закарию, но «МЮ» не делает предложение «Боруссии»

Полузащитник «Боруссии» Мёнхенгладбах Денис Закария обсуждался в качестве возможного приобретения английским «Манчестер Юнайтед». Главный тренер манкунианцев Ральф Рангник высоко оценил способности швейцарского футболиста, но «Манчестер Юнайтед» не делал официальных предложений по его трансферу. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

25-летний Закария перешёл в «Боруссию» из «Янг Бойз» летом 2017 года за € 12 млн. В нынешнем сезоне футболист в 15 матчах немецкой Бундеслиги забил два гола и отдал одну результативную передачу. Закария сообщил, что в конце сезона покинет команду в качестве свободного агента.

Ранее появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.