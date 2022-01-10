Станислав Сухина стал начальником команды в «Факеле»

Станислав Сухина занял пост начальника команды в «Факеле», сообщает пресс-служба воронежского клуба. Контракт специалиста с командой рассчитан до конца сезона-2021/2022.



Напомним, ранее Сухина занимал аналогичный пост в «Локомотиве». Он был назначен на должность начальника команды железнодорожников в феврале 2017 года. После его назначения московский клуб стал чемпионом Российской Премьер-Лиги в сезоне-2017/2018 и трижды выиграл Кубок России (2017, 2019, 2021). В июне «Локомотив» объявил об уходе Сухины из клуба. Позднее специалист занял пост начальника команды в «Велесе», который покинул в ноябре прошлого года.

«Факел» в 25 матчах набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022.