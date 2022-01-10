Червиченко: не уверен, что от двух Березуцких в ЦСКА будет больше пользы, чем от одного

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возвращении Василия Березуцкого в тренерский штаб ЦСКА.

«Видимо, братская работа Василию всё-таки ближе. Василий Березуцкий уже поработал с более опытным специалистом, набрался этого опыта — пора самому совершенствоваться. Мне кажется, что у Алексея опыта тоже не так много, но, может, совместными усилиями у братьев как раз и получится. Двум родным людям работать комфортнее — это безусловно. Нет опасения, что один другого подсидит, хотя так тоже бывает. Так хоть деньги в семье останутся (смеётся).



Не уверен, что от двух Березуцких будет больше пользы, чем от одного. Считаю, что ЦСКА немного не хватает тренерского опыта. Отрыв небольшой, но в ЦСКА привыкли быть повыше, поэтому и ходили разговоры о Николиче», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.