«Лион» увеличил предложение по Азмуну

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун по-прежнему близок к переезду во Францию. «Лион» увеличил сумму предложения по иранскому форварду, сообщает журналист Санти Ауна в «Твиттере».

Согласно сведениям источника, «Зенит» пока не принял предложение «Лиона», но стороны значительно приблизились к компромиссу. При этом сам Сердар Азмун уже согласовал с французским клубом личный контракт.

Сообщается, что «Лион» предлагал за Азмуна € 3 млн, но «Зенит» хочет выручить за своего игрока как минимум вдвое больше. Французский клуб оперирует тем фактом, что летом 2022 года Сердар станет свободным агентом и сможет покинуть Санкт-Петербург бесплатно. Зимний трансфер – последний шанс «Зенита» выручить за Азмуна хоть какие-то деньги. Сине-бело-голубые, в свою очередь, считают сумму предложения «Лиона» чересчур заниженной.

В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Нападающий выступает за «Зенит» с января 2019 года.