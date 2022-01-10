«Лион» увеличил предложение по Азмуну

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун по-прежнему близок к переезду во Францию. «Лион» увеличил сумму предложения по иранскому форварду, сообщает журналист Санти Ауна в «Твиттере».
Согласно сведениям источника, «Зенит» пока не принял предложение «Лиона», но стороны значительно приблизились к компромиссу. При этом сам Сердар Азмун уже согласовал с французским клубом личный контракт.
Сообщается, что «Лион» предлагал за Азмуна € 3 млн, но «Зенит» хочет выручить за своего игрока как минимум вдвое больше. Французский клуб оперирует тем фактом, что летом 2022 года Сердар станет свободным агентом и сможет покинуть Санкт-Петербург бесплатно. Зимний трансфер – последний шанс «Зенита» выручить за Азмуна хоть какие-то деньги. Сине-бело-голубые, в свою очередь, считают сумму предложения «Лиона» чересчур заниженной.
В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Нападающий выступает за «Зенит» с января 2019 года.
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