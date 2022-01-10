Брейтуэйт, не игравший с августа, провёл тренировку в общей группе «Барселоны»

«Барселона» сегодня провела тренировку в рамках подготовки к полуфиналу Суперкубка Испании, который пройдёт в Саудовской Аравии, информирует Sport.es.
Часть занятия в общей группе провели защитник Рональд Араухо, хавбек Френки де Йонг и форвард Мартин Брейтуэйт, которые восстанавливаются после травм. 30-летний датчанин не выходил на поле с августа.
Также тренировался вингер Анссумане Фати, который близок к возвращению в строй. Не принимали участия в занятии травмированные Юсуф Демир и Эрик Гарсия, а также Ферран Торрес и Педри, у которых коронавирус.
Матч «Барселоны» с «Реалом» в полуфинале Суперкубка Испании состоится 12 января.
Видеообзор матча 20-го тура Ла Лиги «Гранада» — «Барселона»:
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