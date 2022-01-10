Сын Шона Райт-Филлипса и внук Иана Райта провёл дебютный матч на взрослом уровне

Вчера, 9 января, 20-летний нападающий «Сток Сити» Димарджио Райт-Филлипс провёл дебютный матч на взрослом уровне. Футболист вышел в стартовом составе на игру 1/32 финала Кубка Англии с «Лейтон Ориент» (2:0). Англичанин провёл на поле 84 минуты.
Димарджио является сыном бывшего форварда «Манчестер Сити» и сборной Англии Шона Райт-Филлипса, а также внуком экс-нападающего «Арсенала» и английской национальной команды Иана Райта.
20-летний игрок — воспитанник «Манчестер Сити». За «Сток Сити» Райт-Филлипс играет с февраля 2021 года. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
После 24 сыгранных туров «Сток Сити» располагается на восьмом месте в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в своём активе 35 очков.
Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити»:
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