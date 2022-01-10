Два игрока «Реала» пропустят матч 1/2 финала Суперкубка Испании с «Барселоной»

Мадридский «Реал» опубликовал заявку на матч 1/2 финала Суперкубка Испании с «Барселоной», который состоится в среду, 12 января. Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В заявку вошли 24 футболиста, среди которых место не нашлось форвардам Гарету Бэйлу и Мариано Диасу.



Как сообщает в «Твиттере» журналист Серхи Киранте, валлиец испытывает боли в спине, поэтому не полетел в Саудовскую Аравию. У Мариано Диаса диагностировано растяжение связок коленного сустава.



В нынешнем сезоне Бэйл провёл за «Реал» три матча в чемпионате Испании и отметился одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 32-летнего футболиста в € 5 млн.



Диас также сыграл три матча в Примере и отдал одну результативную передачу. По информации Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 7 млн.

Видеообзор матча 20-го тура Примеры «Реал» — «Валенсия»:

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