Два игрока «Реала» пропустят матч 1/2 финала Суперкубка Испании с «Барселоной»

Мадридский «Реал» опубликовал заявку на матч 1/2 финала Суперкубка Испании с «Барселоной», который состоится в среду, 12 января. Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В заявку вошли 24 футболиста, среди которых место не нашлось форвардам Гарету Бэйлу и Мариано Диасу.
Как сообщает в «Твиттере» журналист Серхи Киранте, валлиец испытывает боли в спине, поэтому не полетел в Саудовскую Аравию. У Мариано Диаса диагностировано растяжение связок коленного сустава.
В нынешнем сезоне Бэйл провёл за «Реал» три матча в чемпионате Испании и отметился одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 32-летнего футболиста в € 5 млн.
Диас также сыграл три матча в Примере и отдал одну результативную передачу. По информации Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 7 млн.
Видеообзор матча 20-го тура Примеры «Реал» — «Валенсия»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 10 января 2022
-
19:25
-
19:25
-
19:22
-
19:20
-
19:17
-
19:14
-
19:05
-
19:03
-
18:53
-
18:51
-
18:48
-
18:42
-
18:37
-
18:21
-
18:18
-
18:16
-
18:06
-
18:02
-
17:56
-
17:55
-
17:48
-
17:33
-
17:26
-
17:24
-
16:50
-
16:41
-
16:36
-
16:31
-
16:25
-
16:16
-
16:13
-
16:12
-
16:00
-
15:49
-
15:38