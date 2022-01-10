Модрич может перейти в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как пишет El Nacional, переговоры хорвата о продлении контракта с мадридским клубом проходят не очень успешно. 36-летний футболист хочет пролонгировать истекающее этим летом соглашение на два года, «Реал» предлагает только однолетний контракт, даже несмотря на то, что Модрич согласен пойти на понижение зарплаты.

Сообщается, что ситуацией может воспользоваться «Манчестер Сити». Клуб следит за ситуацией, а главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола является давним поклонником таланта Модрича.

Модрич стал игроком «Реала» в 2012 году, перейдя из «Тоттенхэма». В нынешнем сезоне полузащитник в 20 матчах Лиги чемпионов и испанской Ла Лиги отметился пятью голевыми передачами.