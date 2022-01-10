Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Модрич может перейти в «Манчестер Сити»

Модрич может перейти в «Манчестер Сити»
Комментарии

Полузащитник «Реала» Лука Модрич может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как пишет El Nacional, переговоры хорвата о продлении контракта с мадридским клубом проходят не очень успешно. 36-летний футболист хочет пролонгировать истекающее этим летом соглашение на два года, «Реал» предлагает только однолетний контракт, даже несмотря на то, что Модрич согласен пойти на понижение зарплаты.

Сообщается, что ситуацией может воспользоваться «Манчестер Сити». Клуб следит за ситуацией, а главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола является давним поклонником таланта Модрича.

Модрич стал игроком «Реала» в 2012 году, перейдя из «Тоттенхэма». В нынешнем сезоне полузащитник в 20 матчах Лиги чемпионов и испанской Ла Лиги отметился пятью голевыми передачами.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022