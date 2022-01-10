«Ньюкасл» может предложить «Зениту» € 6 млн за Азмуна

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах игрока заинтересован «Ньюкасл Юнайтед», информирует Daily Mail.



По информации источника, «сороки» готовы заплатить российскому клубу € 6 млн за форварда. Тренерский штаб «Ньюкасла» видит в Азмуне замену для травмированного Каллума Уилсона. Альтернативным вариантом является подписание нападающего «Марселя» Бамба Дьенга.



В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Нападающий выступает за «Зенит» с января 2019 года.

Видеообзор матча 19-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»:

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