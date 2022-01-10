Источник: «Химки» подпишут хорватского полузащитника

Центральный полузащитник клуба «Славен Белупо» Неманья Главчич может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. Футболист близок к переходу в подмосковные «Химки», информирует Podravski.hr.
Согласно сведениям источника, «Химки» уже согласовали трансфер Главчича из «Славена Белупо». Сумма сделки составит € 50 тыс. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Неманьи в € 850 тыс., но уже следующим летом игрок станет свободным агентом, поэтому «Славен» готов продать его по сниженному прайсу, чтобы выручить хоть какие-то деньги.
Весной 2021 года хорватские СМИ писали об интересе к Главчичу со стороны московского ЦСКА, загребского «Динамо» и ряда других клубов.
Главчич — воспитанник сербского «Партизана», который перешёл в «Славен Белупо» летом 2019 года. В нынешнем сезоне на счету Неманьи 20 матчей и три голевые передачи за «Славен».
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