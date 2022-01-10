«Ньюкасл» хочет купить защитника «Монако». За игроком следит «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Монако» Бенуа Бадьяшиль может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 20-летнего игрока заинтересован «Ньюкасл Юнайтед», сообщает Daily Mail.
По информации источника, клубы уже ведут переговоры о трансфере француза. Помимо «сорок», футболистом интересуются «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм Юнайтед» и «Вулверхэмптон».
Бадьяшиль является воспитанником монегасков. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.
В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 защитник сыграл в 12 матчах и результативными действиями не отметился.
Видеообзор матча 19-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 10 января 2022
-
19:25
-
19:25
-
19:22
-
19:20
-
19:17
-
19:14
-
19:05
-
19:03
-
18:53
-
18:51
-
18:48
-
18:42
-
18:37
-
18:21
-
18:18
-
18:16
-
18:06
-
18:02
-
17:56
-
17:55
-
17:48
-
17:33
-
17:26
-
17:24
-
16:50
-
16:41
-
16:36
-
16:31
-
16:25
-
16:16
-
16:13
-
16:12
-
16:00
-
15:49
-
15:38