«Ньюкасл» хочет купить защитника «Монако». За игроком следит «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Монако» Бенуа Бадьяшиль может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 20-летнего игрока заинтересован «Ньюкасл Юнайтед», сообщает Daily Mail.



По информации источника, клубы уже ведут переговоры о трансфере француза. Помимо «сорок», футболистом интересуются «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм Юнайтед» и «Вулверхэмптон».



Бадьяшиль является воспитанником монегасков. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.



В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 защитник сыграл в 12 матчах и результативными действиями не отметился.

Видеообзор матча 19-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»:

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