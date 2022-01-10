Сёмин: переход Сергеева в «Зенит» — это шаг вперёд и большой успех для парня

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал переход форварда Ивана Сергеева в «Зенит».
«Для парня переход в «Зенит» — это однозначно шаг вперёд и большой успех. В «Зените» серьёзная конкуренция впереди. Сейчас Сергееву нужно выдержать конкуренцию и отстоять своё место в стартовом составе — это самая главная задача.
Если «Зенит» берёт Сергеева, то, значит, в клубе на него рассчитывают. Думаю, они дадут ему шанс, но всё будет зависеть от самого Ивана, как он использует этот шанс», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
В минувшем сезоне 26-летний форвард стал лучшим бомбардиром Футбольной национальной лиги и установил рекорд первенства по голам. В 42 матчах Сергеев забил 40 мячей (пять — с пенальти) и помог самарской команде вернуться в Российскую Премьер-Лигу. В нынешнем сезоне у футболиста 20 матчей, восемь голов и шесть результативных передач.
- 10 января 2022
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