Сёмин: переход Сергеева в «Зенит» — это шаг вперёд и большой успех для парня

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал переход форварда Ивана Сергеева в «Зенит».



«Для парня переход в «Зенит» — это однозначно шаг вперёд и большой успех. В «Зените» серьёзная конкуренция впереди. Сейчас Сергееву нужно выдержать конкуренцию и отстоять своё место в стартовом составе — это самая главная задача.



Если «Зенит» берёт Сергеева, то, значит, в клубе на него рассчитывают. Думаю, они дадут ему шанс, но всё будет зависеть от самого Ивана, как он использует этот шанс», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

В минувшем сезоне 26-летний форвард стал лучшим бомбардиром Футбольной национальной лиги и установил рекорд первенства по голам. В 42 матчах Сергеев забил 40 мячей (пять — с пенальти) и помог самарской команде вернуться в Российскую Премьер-Лигу. В нынешнем сезоне у футболиста 20 матчей, восемь голов и шесть результативных передач.