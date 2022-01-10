Иван Сергеев выступил с заявлением после перехода в «Зенит»

Новичок «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал свой переход в стане сине-бело-голубых.

«Если честно, я до сих пор в шоке! Это очень большой вызов, а «Зенит» — большой клуб. Буду стараться проявлять себя, чтобы показать здесь свой максимум. Если будешь плохо играть, не проявишь себя, значит, ты недостоин этого вызова. Каждый из нас получает в жизни какие-то шансы, которыми нужно воспользоваться, думаю, это один из таких шансов для меня. «Зенит» — топ-клуб, чемпион страны. Для меня это большой шаг в карьере, и я буду стараться его использовать и помогать команде.

Пока не думал о конкретных целях, но первостепенная задача — приносить пользу команде, делать так, чтобы она побеждала. Всё остальное — на втором плане.

Как узнал о возможном трансфере? Мне позвонил агент, сказал, что мной интересуется «Зенит». Я в этот момент находился в отпуске в своём родном городе, в Череповце.

Из всех игроков «Зенита» Лёху Сутормина я знаю лучше всех. Находясь в сборной, познакомился со Славой Караваевым и Саней Ерохиным. Скоро узнаю и остальных ребят — знаю, что коллектив в «Зените» очень хороший. Да и вообще «Зенит» — это круто», — приводит слова Сергеева официальный сайт «Зенита».