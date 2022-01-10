«Тоттенхэм» ведёт переговоры о трансфере форварда «Вулверхэмптона»

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре может в январское трансферное окно может сменить команду. В услугах игрока заинтересован «Тоттенхэм Хотспур», сообщает ESPN.
По информации источника, клубы уже ведут переговоры о переходе форварда. «Шпоры» могут заплатить около € 24 млн за трансфер Траоре. Сам игрок хочет продолжить карьеру в «Тоттенхэме».
Испанец перешёл в «Вулверхэмптон» из «Мидлсбро» в 2018 году. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.
В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 18 матчах английской Премьер-лиги и результативными действиями не отметился. С 2020 года Траоре вызывается в сборную Испании.
Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Тоттенхэм»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 10 января 2022
-
20:52
-
20:52
-
20:39
-
20:39
-
20:37
-
20:24
-
20:19
-
20:18
-
20:06
-
19:57
-
19:38
-
19:36
-
19:25
-
19:25
-
19:22
-
19:20
-
19:17
-
19:14
-
19:05
-
19:03
-
18:53
-
18:51
-
18:48
-
18:42
-
18:37
-
18:21
-
18:18
-
18:16
-
18:06
-
18:02
-
17:56
-
17:55
-
17:48
-
17:33
-
17:26