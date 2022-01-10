«Тоттенхэм» ведёт переговоры о трансфере форварда «Вулверхэмптона»

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре может в январское трансферное окно может сменить команду. В услугах игрока заинтересован «Тоттенхэм Хотспур», сообщает ESPN.



По информации источника, клубы уже ведут переговоры о переходе форварда. «Шпоры» могут заплатить около € 24 млн за трансфер Траоре. Сам игрок хочет продолжить карьеру в «Тоттенхэме».



Испанец перешёл в «Вулверхэмптон» из «Мидлсбро» в 2018 году. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.



В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 18 матчах английской Премьер-лиги и результативными действиями не отметился. С 2020 года Траоре вызывается в сборную Испании.

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Тоттенхэм»:

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