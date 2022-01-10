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«Он не приходит никому на замену». Гендиректор «Зенита» прокомментировал трансфер Сергеева

«Он не приходит никому на замену». Гендиректор «Зенита» прокомментировал трансфер Сергеева
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход в команду нападающего Ивана Сергеева.

«В ведущих европейских клубах, играющих в Лиге чемпионов и Лиге Европы, на каждой позиции есть как минимум два футболиста одинакового уровня. С таким подходом мы формируем состав «Зенита» на ближайшую и среднесрочную перспективу. Сергеев не приходит никому на замену», – цитирует Медведева «РИА Новости Спорт».

Напомним, Сергеев начинал карьеру в «Строгино», а впоследствии выступал за «Ригу», «Тамбов» и московское «Торпедо». Цвета «Крыльев Советов» защищал с прошлого года.

В минувшем сезоне 26-летний форвард стал лучшим бомбардиром Футбольной национальной лиги и установил рекорд первенства по голам. В 42 матчах Иван забил 40 мячей (пять — с пенальти) и помог самарской команде вернуться в Российскую Премьер-Лигу.

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