«Сужу об игроке по действиям на поле, а не по чуши, которую он несёт». Кин — о Магуайре

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин раскритиковал капитана «красных дьяволов» Гарри Магуайра за интервью, в котором он сказал, что «МЮ» нужно начать побеждать и играть как команда.



«Сколько раз он это говорил? Не стал бы слишком прислушиваться к тому, что сказал Гарри.



Я сужу об игроке по его действиям на футбольном поле, а не по тому, какую чушь он несёт о том, что «нам нужно держаться вместе», — цитирует Кина Daily Mail.



«Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко в 19 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:

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