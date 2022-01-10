«Сужу об игроке по действиям на поле, а не по чуши, которую он несёт». Кин — о Магуайре

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин раскритиковал капитана «красных дьяволов» Гарри Магуайра за интервью, в котором он сказал, что «МЮ» нужно начать побеждать и играть как команда.
«Сколько раз он это говорил? Не стал бы слишком прислушиваться к тому, что сказал Гарри.
Я сужу об игроке по его действиям на футбольном поле, а не по тому, какую чушь он несёт о том, что «нам нужно держаться вместе», — цитирует Кина Daily Mail.
«Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко в 19 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.
Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:
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