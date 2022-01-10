Дрозд: Черчесов — просто хам! Он мне очень неприятен

Экс-чемпион мира по боксу по версии WBC Григорий Дрозд высказал своё мнение о бывшем главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.
«Я могу оценивать техническую сторону дела, но Черчесов был мне очень неприятен после интервью с Денисом Казанским. Мы с Денисом играем в хоккей, я его знаю. Это прекрасный журналист и прекрасный человек. После того эфира я просто был в шоке: не может так человек общаться! Ну просто хам вообще! Можно же корректно попросить не задавать тех или иных вопросов, хотя в статусе главного тренера сборной ты обязан отвечать на вопросы об игре команды.
Валерий Карпин — это абсолютно другой человек. Главное, с ним есть результат, до матча с хорватами было пять побед подряд. Если бы он проиграл четыре игры, то никто бы его не хвалил и не поддерживал. Главное, что он собрал новую команду и с ней достойно борется. Черчесов и Карпин — это абсолютно разные люди, с разной энергетикой», — приводит слова Дрозда News.ru.
Напомним, недавно Станислав Черчесов был назначен главным тренером венгерского «Ференцвароша».
- 10 января 2022
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