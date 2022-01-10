Дрозд — о Дзюбе: нестандартный характер, но приносит пользу — в сборную надо вызывать

Экс-чемпион мира по боксу по версии WBC Григорий Дрозд высказался по поводу конфликта наставника сборной России по футболу Валерия Карпина и нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Тут надо разграничивать личные отношения и профессиональные. Если ты не сосед Дзюбы по дому, а главный тренер сборной, то твоя задача — приносить победы стране. Если игрок имеет нестандартный характер, отличается от других, но приносит пользу команде, то разумно было бы оставить личные истории и вызывать его. Но, конечно, в коллективе должно быть взаимное уважение. Я не знаю, что произошло между Дзюбой и Карпиным, но, как по мне, Артём — нормальный парень, с юмором, вызывает симпатию. Говорят, что, когда он в команде, все просто валяются по полу от смеха. Если там нет прямого неуважения, то надо вызывать.

Даже если однажды Артём уже отказался. Думаю, что если он способен помочь команде, то корректно было бы вызвать его ещё раз. Но Артём должен быть готов умирать на поле, здесь всё-таки игра за страну, за флаг, тут без полной самоотдачи никак», — приводит слова Дрозда News.ru.

Ранее Дзюба заявил, что хотел бы вернуться в состав сборной России по футболу. Напомним, стыковой матч со сборной Польши состоится 24 марта 2022 года. В случае победы команда Валерия Карпина встретится с победителем пары Швеция – Чехия. Эта игра также станет домашней. Национальная команда, которая пройдёт обе стадии, попадёт в основной раунд мундиаля. Чемпионат мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.