Орлов: два года назад «Зениту» надо было держаться за Дзюбу, а сейчас уже не та ценность

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о том, как на будущее Артёма Дзюбы в «Зените» повлияет трансфер Ивана Сергеева.
«Трансфер Сергеева — это в том числе замена Дзюбе. Конкуренция. Артём не попадает в основной состав: он не основной игрок, а игрок ротации. Два года назад клубу надо было держаться за него, а теперь уже не та ценность. Время идёт, человек стареет. На смену должны приходить молодые игроки.
Неизвестно, получится у Сергеева в «Зените» или нет. Забегать вперёд не нужно. Одно дело играть в «Крыльях», другое — за «Зенит». Удержаться в обойме ох как сложно.
Вот вам пример: Месси перешел в «ПСЖ»… Где сейчас Месси? Что это за футболист? Мы же видим — сейчас он никакой. Команда должна быть наигранной. Месси был хорош, когда были Иньеста и Хави. Футбол же командная игра — рядом должны быть партнёры. Титулы ничего не гарантируют. Все же знают, что Месси умеет играть в футбол. Но что мы видим сейчас?» — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 10 января 2022
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