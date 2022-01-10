В. Березуцкий: знаком ли я с главным тренером ЦСКА? Не особо, но, вроде, он неплохой чувак

Василий Березуцкий в юмористической форме прокомментировал своё возвращение в московский ЦСКА. Напомним, главным тренером армейцев является его брат Алексей Березуцкий.

«Слышал ли я что-то о ЦСКА? Впервые слышу! (смеётся). Кто его знает, жизнь покажет… Почитал немного об этом клубе — очень интересно, новые пути развития. Очень здесь все приятные люди, очень интересно выглядят, очень интересно думают. Поэтому у клуба большое будущее.

Был ли я знаком с нынешним главным тренером ЦСКА? Не особо. Судя по разговору, мы общались перед подписанием несколько часов, наши взгляды где-то сходятся, где-то расходятся. Но, судя по разговору, неплохой чувак», — сказал Березуцкий на видео в телеграм-канале пресс-службы ЦСКА.