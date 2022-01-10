Экс-хавбек «Тоттенхэма»: если клуб не купит игроков, я не удивлюсь тому, что Конте уйдёт

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Джейми О’Хара высказался о трансферной политике клуба.



«Нужно сделать несколько приобретений. Некоторые игроки просто недостаточно хороши. У клуба есть тренер мирового уровня, но ему нужны футболисты.



«Тоттенхэму» необходимо приобрести центрального полузащитника, опорника и двух фланговых защитников. Владелец должен раскошелиться, мне надоело об этом говорить. Конте считает, что команде нужно усиление, так дай ему деньги, «Тоттенхэм». Купите несколько высококлассных игроков.



Тренер должен быть осторожен, потому что ему могут говорить всё что угодно, чтобы только его заполучить. Но когда он оказывается в клубе, всё может быстро измениться. Если «шпоры» не подпишут двух-трёх игроков до закрытия трансферного окна, я не удивлюсь тому, что Конте уйдёт.



Леви должен сделать шаг вперёд и подписать несколько высококлассных футболистов, чтобы «Тоттенхэм» попал в четвёрку, в нынешнем сезоне это вполне реально», — цитирует О’Хару talkSPORT.

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Тоттенхэм»:

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