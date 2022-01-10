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Кубок африканских наций: сборная Марокко обыграла Гану, Гвинея взяла верх над Малави

Кубок африканских наций: сборная Марокко обыграла Гану, Гвинея взяла верх над Малави
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Сегодня, 10 января, в матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Гвинеи встретилась с национальной командой Малави. Игра проходила на стадионе «Бафусам» в одноимённом городе в Камеруне и завершилась со счётом 1:0 в пользу гвинейцев.

Гвинея набрала три очка и сравнялась с Сенегалом (3) в турнирной таблице группы B. На счету Малави 0 баллов, как и у Зимбабве.

Кубок африканских наций. Группа B. 1-й тур
10 января 2022, понедельник. 19:00 МСК
Гвинея
Окончен
1 : 0
Малави
1:0 Силла – 35'

Также свой первый матч на Кубке африканских наций провели Марокко и Гана. Встреча этих сборных проходила на стадионе «Омниспортс Ахмаду-Аиджо» (Яунде, Камерун) и завершилась победой марокканцев со счётом 1:0.

Сборная Марокко набрала три очка и вырвалась на первое место в турнирной таблице группы C. На счету Ганы 0 баллов. В квартете также выступают сборные Комор и Габона, но они ещё не провели матч между собой.

Кубок африканских наций. Группа C. 1-й тур
10 января 2022, понедельник. 19:00 МСК
Марокко
Окончен
1 : 0
Гана
1:0 Буфаль – 83'
Комментарии
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