«Зенит» продлил аренду Васютина в «Юргордене» до конца года

Вратарь «Зенита» Александр Васютин продолжит выступать за «Юргорден» до конца 2022 года, сообщает пресс-служба петербургского клуба. Стороны продлили аренду игрока.

Васютин перешёл на правах аренды в «Юргорден» в феврале прошлого года. Вратарь отыграл за бронзового медалиста чемпионата Швеции сезона-2021 14 матчей, пропустив большую часть кампании из-за травмы.



«Сине-бело-голубые желают Александру Васютину успехов на футбольном поле и за его пределами!» — говорится в сообщении «Зенита».

Напомним, сегодня «Зенит» объявил о переходе форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева. В минувшем сезоне 26-летний игрок стал лучшим бомбардиром Футбольной национальной лиги и установил рекорд первенства по голам. В 42 матчах Иван забил 40 мячей (пять — с пенальти) и помог самарской команде вернуться в Российскую Премьер-Лигу. В нынешнем сезоне у футболиста 20 матчей, восемь голов и шесть результативных передач.