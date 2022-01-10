Стало известно, насколько сократилась зарплата Юмтити по новому контракту с «Барселоной»

Стали известны финансовые условия нового контракта защитника Самуэля Юмтити с каталонской «Барселоной». Француз продлил соглашение с сине-гранатовыми до 30 июня 2026 года.
По информации Mundo Deportivo, зарплата защитника сократилась на 10%, но остальная часть будет распределена до 2026 года.
Ранее стало известно, что в договор включён пункт о досрочном расторжении контракта до начала сезона-2023/2024. Им может воспользоваться как клуб, так и игрок в случае выплаты неустойки.
28-летний Юмтити стал игроком «Барселоны» в 2016 году, перейдя из «Лиона». В нынешнем сезоне футболист принял участие в одном матче чемпионата Испании, не отметившись результативными действиями. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.
Видеообзор матча 20-го тура Примеры «Гранада» — «Барселона»:
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