«Ривер Плейт» объявил о подписании Мамманы
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Бывший игрок санкт-петербургского «Зенита» Эмануэль Маммана стал игроком «Ривер Плейт». Футболист прошёл медицинский осмотр и заключил контракт с клубом, информирует пресс-служба бело-красных в "Твиттере".
Стоит отметить, что детали контракта Мамманы с «Ривер Плейт» не разглашаются. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинского центрального защитника в € 2 млн.
Напомним, Маммана перешёл в «Зенит» из «Лиона» в 2017 году. С 2014 по 2016 год защитник выступал за основную команду «Ривер Плейт». В нынешнем сезоне футболист принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги за «Сочи», в котором выступал на правах аренды, и не отметился результативными действиями. 7 января «Зенит» объявил об уходе Мамманы из клуба.
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