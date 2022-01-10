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Гендиректор «Зенита»: Дзюба 100% останется в клубе зимой

Гендиректор «Зенита»: Дзюба 100% останется в клубе зимой
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о будущем нападающего сине-бело-голубых Артёма Дзюбы.

«Правда ли, что «Рубин» близок к закрытию сделки по Дзюбе? Информация не соответствует действительности.

Останется ли Дзюба в «Зените» этой зимой? 100%», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Ранее СМИ сообщали, что «Зенит» и «Рубин» провели переговоры по поводу потенциального трансфера Дзюбы в казанский клуб и приблизились к договорённости. При этом заменить Артёма в стане сине-бело-голубых должен Иван Сергеев из «Крыльев Советов», о переходе которого «Зенит» уже объявил.

Напомним, Дзюба защищает цвета «Зенита» с 2015 года. В нынешнем сезоне Артём провёл за сине-бело-голубых 24 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 33-летнего форварда в € 10 млн.

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