«Барселона» заинтересована в подписании экс-хавбека «Челси» Оскара, выступающего в Китае

Полузащитник «Шанхай Порт» Оскар может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 30-летнего игрока заинтересована «Барселона», сообщает в «Твиттере» TNT Sports.
По информации источника, клубы контактируют с начала нынешнего года. Помешать осуществлению перехода могут финансовые проблемы сине-гранатовых.
Бразилец выступает за «Шанхай Порт» с 2017 года, куда перешёл из «Челси» за € 60 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 ноября 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.
С 2011 по 2016 год Оскар вызывался в сборную Бразилии, за которую успел провести 48 матчей, забить 12 голов и отдать 15 результативных передач.
Видеообзор матча 20-го тура Примеры «Гранада» — «Барселона»:
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