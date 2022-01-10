«Барселона» заинтересована в подписании экс-хавбека «Челси» Оскара, выступающего в Китае

Полузащитник «Шанхай Порт» Оскар может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 30-летнего игрока заинтересована «Барселона», сообщает в «Твиттере» TNT Sports.



По информации источника, клубы контактируют с начала нынешнего года. Помешать осуществлению перехода могут финансовые проблемы сине-гранатовых.



Бразилец выступает за «Шанхай Порт» с 2017 года, куда перешёл из «Челси» за € 60 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 ноября 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.



С 2011 по 2016 год Оскар вызывался в сборную Бразилии, за которую успел провести 48 матчей, забить 12 голов и отдать 15 результативных передач.

Видеообзор матча 20-го тура Примеры «Гранада» — «Барселона»:

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