Брат Туанзебе: с приходом Джеррарда в «Астон Виллу» вражда между «МЮ» и «Ливерпулем» ожила

Димитри Туанзебе, брат и агент защитника «Наполи» Акселя, играющего за неаполитанский клуб на правах аренды из «Манчестер Юнайтед», прокомментировал уход футболиста из «Астон Виллы», за которую он выступал в первой части нынешнего сезона.



«Аксель очень рад начать новую главу в своей карьере, играя за границей и за клуб с такой богатой историей и фанатами, которые боготворят футбол.



Аксель не решался уходить из «Астон Виллы», пока не стало ясно, что он не является основным центральным защитником. После прихода Стивена Джеррарда на «Вилла Парк» возникло ощущение, что вражда между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» ожила.



Во избежание сомнений Аксель был готов остаться в «Астон Вилле», ему нравились болельщики и Бирмингем, но он может построить хорошую карьеру и раскрыть свой потенциал только в среде, где ему предоставят справедливую возможность играть», — цитирует Туанзебе Football Italia со ссылкой на ESPN.

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Брентфорд» — «Астон Вилла»:

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