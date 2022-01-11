Игорь Акинфеев отреагировал на возвращение Василия Березуцкого в ЦСКА
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на возвращение Василия Березуцкого в структуру армейского клуба.
Акинфеев репостнул в «сториз» своего «инстаграма» старую публикацию, в которой иронично писал о Василии Березуцком: «Опять он уходит из ЦСКА и думает, что надолго». Под репостом старой записи Игорь написал: «Никаких сомнений не было».
Напомним, ранее Василий Березуцкий уже работал в тренерском штабе столичной команды. В апреле прошлого года специалист отправился в «Краснодар» вслед за Виктором Гончаренко. 5 января текущего года Гончаренко был отправлен в отставку с поста главного тренера «быков».
После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 ЦСКА занимает 4-е место, набрав 30 очков.
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