Игорь Акинфеев отреагировал на возвращение Василия Березуцкого в ЦСКА

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на возвращение Василия Березуцкого в структуру армейского клуба.

Акинфеев репостнул в «сториз» своего «инстаграма» старую публикацию, в которой иронично писал о Василии Березуцком: «Опять он уходит из ЦСКА и думает, что надолго». Под репостом старой записи Игорь написал: «Никаких сомнений не было».

Напомним, ранее Василий Березуцкий уже работал в тренерском штабе столичной команды. В апреле прошлого года специалист отправился в «Краснодар» вслед за Виктором Гончаренко. 5 января текущего года Гончаренко был отправлен в отставку с поста главного тренера «быков».

После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 ЦСКА занимает 4-е место, набрав 30 очков.