Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Точилин: если у Смолова получится в «Динамо», это будет большим плюсом для сборной России

Точилин: если у Смолова получится в «Динамо», это будет большим плюсом для сборной России
Комментарии

Бывший тренер «Сочи» Александр Точилин оценил возможный переход в команду нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова.

«Очевидно, что Фёдор хочет играть, сейчас именно футбол для него на первом месте. Это правильная мотивация. Сандро Шварц пропагандирует агрессивный, энергозатратный, мобильный футбол, и насколько Смолов будет соответствовать этому требованию, надо смотреть. Если у него получится, то и для бело-голубых, и для сборной это будет большим плюсом», — приводит слова Точилина издание «Известия».

Ранее стало известно, что московское «Динамо» и нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов близки к договорённости. Стороны согласовывают детали контракта. Московский клуб предложил форварду контракт на 1,5 года с опцией продления ещё на один год.

Новость по теме
Кураньи: Смолов станет связующим звеном между иностранцами и россиянами в «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022