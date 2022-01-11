Точилин: если у Смолова получится в «Динамо», это будет большим плюсом для сборной России

Бывший тренер «Сочи» Александр Точилин оценил возможный переход в команду нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова.

«Очевидно, что Фёдор хочет играть, сейчас именно футбол для него на первом месте. Это правильная мотивация. Сандро Шварц пропагандирует агрессивный, энергозатратный, мобильный футбол, и насколько Смолов будет соответствовать этому требованию, надо смотреть. Если у него получится, то и для бело-голубых, и для сборной это будет большим плюсом», — приводит слова Точилина издание «Известия».

Ранее стало известно, что московское «Динамо» и нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов близки к договорённости. Стороны согласовывают детали контракта. Московский клуб предложил форварду контракт на 1,5 года с опцией продления ещё на один год.