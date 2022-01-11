Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» и вышел в 1/16 финала Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» и вышел в 1/16 финала Кубка Англии
Комментарии

В ночь с 10 на 11 января мск на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в рамках 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» принимал «Астон Виллу». Хозяева одержали победу – 1:0.

Единственный гол был забит в начале первого тайма. На 8-й минуте отличился полузащитник Скотт Мактоминей, ему ассистировал Фред.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Майкл Оливер. Ему помогали ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери – Эндрю Мэдли.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, а «Астон Вилла» завершила участие в турнире.

Действующим победителем Кубка Англии является «Лестер», который в финале прошлого розыгрыша обыграл «Челси» со счётом 1:0.

Кубок Англии. 1/32 финала
10 января 2022, понедельник. 22:55 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 0
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Мактоминей – 8'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022