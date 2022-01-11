«Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» и вышел в 1/16 финала Кубка Англии
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В ночь с 10 на 11 января мск на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в рамках 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» принимал «Астон Виллу». Хозяева одержали победу – 1:0.
Единственный гол был забит в начале первого тайма. На 8-й минуте отличился полузащитник Скотт Мактоминей, ему ассистировал Фред.
Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Майкл Оливер. Ему помогали ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери – Эндрю Мэдли.
Таким образом, «Манчестер Юнайтед» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, а «Астон Вилла» завершила участие в турнире.
Действующим победителем Кубка Англии является «Лестер», который в финале прошлого розыгрыша обыграл «Челси» со счётом 1:0.
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