«Эльче» обыграл на выезде «Эспаньол» и покинул зону вылета

В ночь с 10 на 11 января мск на стадионе «RCDE – Корнелья-Эль Прат» в Барселоне в рамках 20-го тура испанской Примеры «Эспаньол» принимал «Эльче». Гости одержали победу – 2:1.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 6-й минуте отличился нападающий «Эльче» Пере Милья, ему ассистировал Тете.

Гол Мильи:

Через восемь минут Милья оформил дубль, голевую передачу сделал Хоан Мохика.

Милья делает дубль:

В добавленное к первому тайму время нападающий «Эспаньола» Рауль де Томас сократил отставание своей команды в счёте, реализовав 11-метровый в ворота гостей.

Гол де Томаса с пенальти:

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Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хесус Хиль Мансано. Ему помогали ассистенты Хавьер Мартинес Николас и Алехандро Эстевес. Резервный рефери – Фернандо Буэно Прието.



После 20 сыгранных туров «Эспаньол» располагается на 11-м месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 26 очков. «Эльче» благодаря победе над каталонским клубом набрал 19 очков и поднялся с 18-го на 16-е место в таблице.