Стали известны результаты жеребьёвки 4-го раунда Кубка Англии

В Кубке Англии по итогам состоявшихся встреч 3-го раунда команды узнали своих будущих оппонентов по следующему этапу соревнований. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Напомним, в 3-м раунде несколько команд Премьер-лиги уже завершили своё выступление на турнире, в том числе «Бернли», которые были выбиты «Хаддерсфилдом» (1:2), а ещё более сенсационными стали поражения «Ньюкасла» на домашнем поле от «Кембриджа» (0:1) и «Арсенала» от «Ноттингем Форест» (0:1).

В противостоянии клубов английской Премьер-лиги «Лестер» оказался сильнее «Уотфорда» (4:1), а «Вест Хэм Юнайтед» не встретил сопротивления в игре с «Лидс Юнайтед» (2:0).



Результаты жеребьёвки 4-го раунда Кубка Англии:

«Борнмут» – «Борхэм Вуд»

«Хаддерсфилд Таун» – «Барнсли»

«Питерборо Юнайтед» – «Куинз Парк Рейнджерс»

«Кембридж Юнайтед» – «Лутон Таун»

«Саутгемптон» – «Ковентри Сити»

«Челси» – «Плимут Аргайл»

«Эвертон» – «Брентфорд»

«Киддерминстер Харриерс» – «Вест Хэм Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» – «Мидлсбро»

«Тоттенхэм Хотспур» – «Брайтон энд Хоув Альбион»

«Ливерпуль» – «Кардифф Сити»

«Сток Сити» – «Уиган Атлетик»

«Ноттингем Форест» – «Лестер Сити»

«Манчестер Сити» – «Фулхэм»

«Вулверхэмптон» – «Норвич Сити»

Матчи будут сыграны 5 и 6 февраля 2022 года.