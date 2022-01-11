Стали известны результаты жеребьёвки 4-го раунда Кубка Англии

В Кубке Англии по итогам состоявшихся встреч 3-го раунда команды узнали своих будущих оппонентов по следующему этапу соревнований. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.
Напомним, в 3-м раунде несколько команд Премьер-лиги уже завершили своё выступление на турнире, в том числе «Бернли», которые были выбиты «Хаддерсфилдом» (1:2), а ещё более сенсационными стали поражения «Ньюкасла» на домашнем поле от «Кембриджа» (0:1) и «Арсенала» от «Ноттингем Форест» (0:1).
В противостоянии клубов английской Премьер-лиги «Лестер» оказался сильнее «Уотфорда» (4:1), а «Вест Хэм Юнайтед» не встретил сопротивления в игре с «Лидс Юнайтед» (2:0).
Результаты жеребьёвки 4-го раунда Кубка Англии:
«Борнмут» – «Борхэм Вуд»
«Хаддерсфилд Таун» – «Барнсли»
«Питерборо Юнайтед» – «Куинз Парк Рейнджерс»
«Кембридж Юнайтед» – «Лутон Таун»
«Саутгемптон» – «Ковентри Сити»
«Челси» – «Плимут Аргайл»
«Эвертон» – «Брентфорд»
«Киддерминстер Харриерс» – «Вест Хэм Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» – «Мидлсбро»
«Тоттенхэм Хотспур» – «Брайтон энд Хоув Альбион»
«Ливерпуль» – «Кардифф Сити»
«Сток Сити» – «Уиган Атлетик»
«Ноттингем Форест» – «Лестер Сити»
«Манчестер Сити» – «Фулхэм»
«Вулверхэмптон» – «Норвич Сити»
Матчи будут сыграны 5 и 6 февраля 2022 года.
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