Джеррард: «Астон Вилла» доминировала в игре с «Ман Юнайтед» и создала моментов на 2-3 гола

41-летний наставник «Астон Виллы» Стивен Джеррард высказался о поражении своих подопечных в гостевом матче 3-го раунда Кубка Англии от «Манчестер Юнайтед» (0:1).

«Отменённый гол Ингса? Версия лайнсмена, что наш хавбек Джейкоб Рэмси помешал бегу Эдинсона Кавани, из-за чего и был зафиксирован офсайд. Я слышал различные версии по этому поводу. Я разочарован, что потребовалось три с половиной минуты, чтобы разобраться с этим эпизодом, у нас был хороший ритм, мы давили, это сильно повлияло на игру. Это пошло против нас, что расстраивает, но это не причина, по которой мы проиграли игру.

Радует, что «Астон Вилла» доминировала на протяжении долгих отрезков матча, но, к сожалению, мы не были вознаграждены за это забитыми мячами, хотя создали моментов на 2-3 взятия ворот.

Мы должны оставаться едины и провести хорошее восстановление. Я уверен, что игроки чувствуют, что сделали достаточно, чтобы выиграть игру, мы были достаточно хороши, чтобы, по крайней мере, перевести её в дополнительное время, но реальность такова, что они забили гол, а мы не были достаточно безжалостны», — цитирует Джеррарда Manchester Evening News.