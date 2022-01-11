«Как с гуся вода». Джеррард – о выкриках фанатов «МЮ» на «Олд Траффорд» в свой адрес

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард, известный по выступлениям за «Ливерпуль» в качестве игрока, ответил на вопрос о приёме болельщиков «Манчестер Юнайтед» (0:1) на «Олд Траффорд» в матче 3-го раунда Кубка Англии.

«Было относительно тихо! Я бывал на более шумных стадионах, чем этот. Это был хороший кубковый матч, хорошая атмосфера, но с точки зрения того, что я получил в свой адрес — как с гуся вода», — приводит слова Джеррарда Manchester Evening News.

Отмечается, что это был первый матч легенды «Ливерпуля» Джеррарда на «Олд Траффорд» с января 2015 года, когда он был удалён с поля всего через 38 секунд после того, как вышел на замену в своём последнем матче с «Юнайтед» в качестве игрока.

Уже в субботу, 15 января, «Астон Вилла» примет «Манчестер Юнайтед» на «Вилла Парке» в рамках 22-го тура чемпионата Англии. Начало матча – 20:30 мск.