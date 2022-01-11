Никита Хайкин уверен, что сборная России победит Польшу в стыковом матче на ЧМ-2022

Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин уверен, что сборная России пройдёт соперников из Польши в стыковом матче на Чемпионат мира по футболу 2022 года. Об этом голкипер заявил в своём «инстаграме».



Один из подписчиков задал голкиперу вопрос: «Сможет ли Россия пройти Польшу?» На что Хайкин ответил: «Уверен, что да».



Ранее СМИ писали об интересе к Хайкину со стороны клубов АПЛ. У голкипера есть английский паспорт, так как он играл за молодёжную команду «Челси», что упрощает потенциальный трансфер игрока на Туманный Альбион.



Никита Хайкин подписал контракт с «Будё-Глимт» в 2019 году и выиграл чемпионат Норвегии вместе с командой. Его действующее соглашение рассчитано до 2022 года. Также Никита получил вызов в сборную России на ноябрьские матчи отборочного цикла ЧМ-2022. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 600 тыс.