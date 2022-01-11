Варан — о матче с «Астон Виллой»: в таких играх у тебя нет ни секунды отдыха

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан прокомментировал победу своей команды над «Астон Виллой» (1:0) в 1/32 финала Кубка Англии.

«Интенсивный матч. Думаю, в определённые моменты нам приходилось терпеть, но мы были едины, и настрой был хороший. Мы не пропустили и победили, так что это очень хорошо для нас.

Это был сложный матч. Нам пришлось много мучиться на поле, но мы были едины, и мне понравился дух этого матча.

В таких играх у тебя нет ни секунды, чтобы расслабиться и отдохнуть, нужно играть сосредоточенно. Было много давления, мы должны играть для наших фанатов, мы должны играть от всего сердца, и я думаю, что дух был очень хорошим.



Отменённый гол «Астон Виллы»? Это заняло много времени, но мы знали, что это офсайд или ошибка [судьи], так что после решения нам просто нужно было сосредоточиться на игре и бороться за победу. Я думаю, это правильное решение», — цитирует Варана сайт «МЮ».