Уткин: не хватало в «Спартаке» нутрициониста — а теперь любой дурак станет треквартиста

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на новость о том, что «Спартак» пригласил на работу нутрициониста (специалиста по питанию) Рикарду Пинту.

«Так вот в чём дело-то было! Не хватало в «Спартаке» нутрициониста. У Витории не было, теперь будет, и дело пойдёт! Уф. Отлегло!

Не хватало в «Спартаке» нутрициониста — а теперь любой дурак станет треквартиста!» — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что специалиста по нутрициологии в свой штаб пригласил непосредственно новый тренер «Спартака» Паоло Ваноли.



До этого стало известно, что вместе с Ваноли в Москве будет работать бывший скаут «Пари Сен-Жермен» Лука Каттани, который занял пост спортивного директора красно-белых. Ваноли последние четыре года был помощником Антонио Конте в «Челси» и «Интере».