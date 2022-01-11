Уткин: не хватало в «Спартаке» нутрициониста — а теперь любой дурак станет треквартиста

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на новость о том, что «Спартак» пригласил на работу нутрициониста (специалиста по питанию) Рикарду Пинту.
«Так вот в чём дело-то было! Не хватало в «Спартаке» нутрициониста. У Витории не было, теперь будет, и дело пойдёт! Уф. Отлегло!
Не хватало в «Спартаке» нутрициониста — а теперь любой дурак станет треквартиста!» — написал Уткин в своём телеграм-канале.
Ранее «РБ Спорт» сообщал, что специалиста по нутрициологии в свой штаб пригласил непосредственно новый тренер «Спартака» Паоло Ваноли.
До этого стало известно, что вместе с Ваноли в Москве будет работать бывший скаут «Пари Сен-Жермен» Лука Каттани, который занял пост спортивного директора красно-белых. Ваноли последние четыре года был помощником Антонио Конте в «Челси» и «Интере».
- 11 января 2022
-
10:36
-
10:26
-
10:19
-
09:51
-
09:44
-
09:31
-
09:28
-
08:30
-
07:13
-
06:29
-
05:47
-
05:18
-
04:21
-
03:13
-
02:54
-
02:30
-
02:12
-
01:51
-
01:40
-
01:32
-
00:54
-
00:54
-
00:51
-
00:45
-
00:25
-
00:20
-
00:11
-
00:01
- 10 января 2022
-
23:53
-
23:51
-
23:42
-
23:28
-
23:25
-
23:23
-
23:06