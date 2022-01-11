«Ювентус» из-за травмы Кьезы решил пока не продавать Кулушевски

«Ювентус» не будет продавать атакующего полузащитника Деяна Кулушевски в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
Туринский клуб прекратит переговоры по шведскому футболисту после травмы Федерико Кьезы. Футболист сборной Италии выбыл до конца сезона из-за повреждения крестообразных связок.
Сообщается, что «Ювентус» в последние недели получил два предложения по Кулушевски от английских клубов. Вероятно, это были «Арсенал» и «Тоттенхэм». Также сообщалось, что хавбеком интересуется «Бавария».
Кулушевски перешёл в «Ювентус» из «Аталанты» в 2020 году. В нынешнем сезоне 21-летний игрок принял участие в 18 матчах итальянской Серии А, забил гол и отдал 3 результативные передачи.
«Ювентус» набрал 38 очков в 21 матче и занимает 5-е место в турнирной таблице Серии А.
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