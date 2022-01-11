«Атлетико» ищет замену Триппьеру, среди претендентов — Аспиликуэта и Семеду

«Атлетико» ищет замену правому защитнику Кирану Триппьеру, который на прошлой неделе перешёл в «Ньюкасл».

По информации интернет-издания ESPN, в шорт-лист мадридского клуба входят четыре футболиста. Это Сесар Аспиликуэта («Челси»), Седрик Суареш («Арсенал»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон») и Даниэль Васс («Валенсия»).

«Атлетико» ведёт переговоры с представителями игроков, пытаясь найти наиболее приемлемый вариант. Контракты Аспиликуэты и Васса с их клубами истекают этим летом, тогда как Суареш и Семеду связаны более долгосрочными соглашениями.

«Вильярреал» — «Атлетико» Мадрид. Обзор матча. Ла Лига 2021/2022. 20 тур:

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