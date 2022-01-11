Симутенков: за неделю до убийства Тишков сказал, что боится начала «подъездной войны»

Бывший футболист «Динамо» Игорь Симутенков поделился воспоминаниями о трагической истории убийства своего бывшего одноклубника и друга Юрия Тишкова. Ровно 19 лет назад, 11 января 2003 года, Тишков был найден у своего дома со множеством ножевых ранений. Следствие в тупике, убийство до сих пор не раскрыто, но его связывают с агентской деятельностью Тишкова.
«Юра рано закончил, но мне казалось, что в его случае этот переход прошёл безболезненно. Он быстро переключился на другие занятия: работал на телевидении, изучал право. Человек футбольный, Тишков доступно объяснял зрителям, что и почему происходит на поле. Приятно было слушать.
Когда происходит такая беда, мозг фиксирует последние встречи, слова. Мне запомнилась одна его фраза, сказанная по телефону где-то за неделю до трагедии: «Боюсь, сейчас начнётся подъездная война». Видимо, кто-то угрожал, раз такие слова прозвучали. А виделись мы в последний раз дней за пять до случившегося — перед его отъездом в Питер на турнир Гранаткина. Как обычно, встретились, посидели семьями… Возвращаюсь в Америку на предсезонку «Канзас-Сити», а на следующий день звонок общего друга из Москвы: «Только что по радио передали, что Юру убили у подъезда своего дома…» Тут у меня эта «подъездная война» и всплыла в памяти…
Я сразу пошёл к руководству клуба, объяснил ситуацию: близкий человек, друг погиб. Генеральный директор и менеджер «Канзаса» были не совсем довольны: только прилетел, как нужно лететь назад. Но вошли в положение, отпустили на похороны», — сказал Симутенков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
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