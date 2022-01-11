Рангник — о неудачной игре Рашфорда: не знаю, в чём дело. Он хорошо тренируется

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник ответил на вопрос о плохой форме форварда Маркуса Рашфорда.

Англичанин подвергся критике за свою игру во вчерашнем матче с «Астон Виллой» (1:0) в Кубке Англии. В этом сезоне он забил всего 3 гола во всех турнирах.

«Почему Рашфорд так играет? Честно говоря, я не знаю. Думаю, что он очень старается. На тренировках он хорошо себя проявлял в последние пару дней, поэтому совершенно справедливо попал в стартовый состав.

Я думаю, что в первом тайме мы регулярно его находили, пытались находить его в штрафной. Во втором тайме это получалось не так часто, поэтому в конце игры я решил сделать две замены, выпустив Энтони Элангу и Джесси Лингарда.



Конечно, для Маркуса было бы хорошо, если бы он забил, но до тех пор пока он пытается, пока хорошо тренируется, я не вижу особых проблем», — цитирует Рангника Sky Sports.