Рангник — о неудачной игре Рашфорда: не знаю, в чём дело. Он хорошо тренируется

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник ответил на вопрос о плохой форме форварда Маркуса Рашфорда.
Англичанин подвергся критике за свою игру во вчерашнем матче с «Астон Виллой» (1:0) в Кубке Англии. В этом сезоне он забил всего 3 гола во всех турнирах.
«Почему Рашфорд так играет? Честно говоря, я не знаю. Думаю, что он очень старается. На тренировках он хорошо себя проявлял в последние пару дней, поэтому совершенно справедливо попал в стартовый состав.
Я думаю, что в первом тайме мы регулярно его находили, пытались находить его в штрафной. Во втором тайме это получалось не так часто, поэтому в конце игры я решил сделать две замены, выпустив Энтони Элангу и Джесси Лингарда.
Конечно, для Маркуса было бы хорошо, если бы он забил, но до тех пор пока он пытается, пока хорошо тренируется, я не вижу особых проблем», — цитирует Рангника Sky Sports.
- 11 января 2022
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