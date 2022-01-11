«Зенит» запросил у «Ювентуса» € 20 млн за Азмуна

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун по-прежнему может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Иранским форвардом интересуется «Ювентус». Клуб из Санкт-Петербурга запросил у «старой синьоры» € 20 млн за Азмуна, который уже следующим летом станет свободным агентом, информирует журналист TuttoJuve Мирко Ди Натале в «Твиттере».

Ранее СМИ сообщали, что французский «Лион» предложил за Азмуна € 3 млн, а британский «Ньюкасл Юнайтед» — € 6 млн. При этом сам Сердар уже якобы согласовал личный контракт с «Лионом» и ждёт решения вопроса на клубном уровне.

В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Нападающий выступает за «Зенит» с января 2019 года.