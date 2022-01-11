Роберто Карлос назвал своего любимого английского футболиста

Бывший защитник «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос рассказал, кто является его любимым футболистом из Англии.

«Джон Терри, великий капитан. Конечно, Лэмпард и Джеррард потрясающие, но Терри выделялся.

Многие из них [могли бы играть за Бразилию], но важнее всего рост бразильских игроков.



Мне очень нравится английский футбол. Мне нравятся атмосфера и уровень игроков. Английский футбол — это английский футбол. Английская лига — одна из лучших в мире», — цитирует Карлоса Sportbible.

Напомним, Роберто Карлос в ходе своей карьеры выступал за «Интер», «Реал», «Фенербахче», «Анжи» и ряд бразильских клубов. В чемпионате России он провёл за «Анжи» 25 матчей. Был временным помощником исполняющего обязанности главного тренера команды. В 2012 году был назначен директором команды.