Роберто Карлос назвал своего любимого английского футболиста

Бывший защитник «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос рассказал, кто является его любимым футболистом из Англии.
«Джон Терри, великий капитан. Конечно, Лэмпард и Джеррард потрясающие, но Терри выделялся.
Многие из них [могли бы играть за Бразилию], но важнее всего рост бразильских игроков.
Мне очень нравится английский футбол. Мне нравятся атмосфера и уровень игроков. Английский футбол — это английский футбол. Английская лига — одна из лучших в мире», — цитирует Карлоса Sportbible.
Напомним, Роберто Карлос в ходе своей карьеры выступал за «Интер», «Реал», «Фенербахче», «Анжи» и ряд бразильских клубов. В чемпионате России он провёл за «Анжи» 25 матчей. Был временным помощником исполняющего обязанности главного тренера команды. В 2012 году был назначен директором команды.
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