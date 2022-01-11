Актёр Иван Янковский — о «Локомотиве»: немцы пришли и ушли, а команда начала разваливаться

Российский актёр Иван Янковский в интервью «Чемпионату» рассказал о своих футбольных предпочтениях.

«Я – за «Локомотив». Хожу и на фанатские, и на центральные трибуны. Болею с чемпионского 2002 года. У меня дед был за «Спартак», а отец – за «Локо». Это же заразительно. Думал, раз папа болеет, то и я буду. Он же плохое не выберет. Помню, «Локомотиву» нужно было выиграть в два мяча, чтобы пройти в группу Лиги чемпионов – 3:1 закончили (ответный матч с донецким «Шахтёром» в третьем квалификационном раунде ЛЧ-2003/2004. — Прим. «Чемпионата»). Я был в восторге.



Текущий тяжёлый период? Да, огорчает. Немцы пришли и ушли, а команда начала разваливаться. Хотя поначалу идея мне казалась блестящей. Прям крутая. Рангник – это имя. Его клубы показывали атакующий футбол. Думал, что пришло правильное видение, но не сработало. Николич был намного стабильнее. С ним команда сплотилась, результат был. Зато «Динамо» радует. Я не болею за этот клуб, но приятно видеть, что растут молодые Тюкавин и Захарян», — сказал Янковский.